Sigaretta elettronica e danni alla salute: nuove scoperte mediche

Che l'utilizzo della sigaretta elettronica possa a lungo andare creare dei problemi è cosa abbastanza nota.

Ma come se non bastasse uno studio condotto dall'American College of Cardiology ha evidenziato i collegamenti tra 'svapo' ed insufficienza cardiaca, affermando che gli utilizzatori hanno una probabilità significativa (quasi del 20%) di sviluppare scompenso cardiaco rispetto a coloro che non le hanno mai utilizzate.

Lo studio ha riguardato circa 175.000 partecipanti e di questi 3.242 hanno sviluppato entro 45 mesi lo scompenso cardiaco utilizzando la sigaretta elettronica.

Il rischio è risultato più significativo soprattutto in relazione allo scompenso cardiaco in cui il muscolo cardiaco diventa rigido e non si riempie adeguatamente di sangue tra una contrazione e l'altra (insufficienza cardiaca diastolica).

I ricercatori hanno inoltre sottolineato come verranno effettuate ulteriori indagini sui potenziali impatti dello svapo sulla salute del cuore soprattutto tenendo presente che le sigarette elettroniche sono molto diffuse tra i giovani.

L'insufficienza cardiaca o scompenso cardiaco è una condizione a causa della quale il cuore non riesce a pompare sangue in quantità sufficiente da soddisfare le esigenze dell'organismo. E' una condizione che non si manifesta all'improvviso ma si sviluppa lentamente e può causarae sintomi debilitanti e frequenti ricoveri ospedalieri.