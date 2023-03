I consigli per una postura corretta in ufficio e al computer

E' innegabile che al giorno d'oggi gran parte dei dolori muscolari abbiano origine da una errata postura in ufficio o davanti al pc. Passare molte ore seduti mette a dura prova il benessere della schiena, del collo e dei polsi.

Ma per creare uno spazio di lavoro, che sia da remoto o in presenza, funzionale e produttivo e ideale per stare meglio a livello fisico bastano veramente pochi accorgimenti.

Eccoli nel dettaglio.

1. Rialzo per il laptop per mantenere il monitor all'altezza giusa e ridurre la tensione sul collo

2. Mouse verticale che agevola la posizione del polso ed il movimento della mano

3. Sedia ergonomicamente progettata ed un cuscino per la schiena per dare sollievo alla schiena (che già viene sollecitata)

Tra le aziende che propongono queste soluzioni c'è anche la TRUST. Su Amazon è presente il 'Webshop Amazon di Trust' all'interno del quale è possibile acquistare, per esempio, il supporto raffreddante per laptop, il Mouse wireless ergonomico ricaricabile con

display digitale e design verticale e la sedia ergonomica regolabile, progettata per garantire ore di confortevoli sessioni di gioco e lavoro.