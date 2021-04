Tremolio all'occhio: cause e possibili rimedi

Praticamente tutti noi almeno una volta nella vita abbiamo sofferto di tremolio all'occhio e ci siamo chiesti a cosa fosse dovuto e come si potrebbe evitare.

Normalmente questo problema dura alcune ore e si risolve senza nessun trattamento in quanto i tremori sono dovuti allo stress.

C'è però da dire, come sottolineato dagli esperti di clinicabaviera.it, come i consulti medici per questa patologia abbiano subito un aumento del 20% nell'ultimo anno.

Ecco quindi alcune cause del tremolio all'occhio ed alcuni rimedi che possono essere utilizzati.

Tremolio - Cause

Stress - Quando non si riescono a gestire bene le ansie e le preoccupazioni ecco arrivare la contrazione e questi tremori involontari. Per risolvere il problema bisognerebbe stressarsi di meno o usare tecniche di rilassamento.

Stanchezza e poco sonno - Bisogna dormire almeno 8 ore a notte; in assenza di questo elemento è possibile che ci possa essere affaticamento agli occhi e quindi tremolio.

Utilizzo degli schermi - Passare troppe ore davanti a pc, tablet, smartphone è oramai assodato che non faccia bene. Per evitare di avere occhi stanchi, irritati e con tremolio è quindi necessario prendersi alcune pause quando si lavora al pc ed evitare troppo l'utilizzo degli schermi nel termpo libero. Aiutano a risolvere il problema anche l'esercizio fisico e l'attività all'aperto.

Secchezza oculare - Può trasformarsi in tremolio e può essere dovuta a mancanza di sonno, ad inquinamento, a particolari allergie. Per prevenirla e sconfiggerla basta utilizzare gocce specifiche che bisogna farsi prescrivere da un professionista.ù

Vitamine e minerali - L'assenza della giusta quantità di vitamina B12 o di magnesio/potassio può comportare la presenza di spasmi muscolari involontari. Per questo motivo è bene adottare una dieta varia ed assumere integratori alimentari.

Lenti a contatto - Il tremolio può essere causato anche dall'utilizzo di lenti a contatto che sono state prescritte in modo errato come gradazione.

Caffè e stimolanti - L'assunzione continua di caffeina, teina, bevande energizzanti o eccitanti può provocare tremolio agli occhi.

Malattia del sistema immunitario - Il tremolio può essere dovuto alla presenza di una malattia in seno al sistema nervoso o in un'altra malattia. Si tratta però di un'ipotesi rara e che deve allarmare solo se i tremori durano più del previsto.