Sicula Gin: l'Arte dell'Eccellenza Siciliana in un Distillato

Sicula Gin è il risultato della passione e della dedizione del giovane imprenditore siciliano Sebastiano D'Angelo, che ha scelto di realizzare un distillato completamente made in Sicily, dalla selezione delle materie prime alla fase di produzione. La storia di Sicula Gin prende vita in Sicilia, tra gli agrumeti baciati dal sole, con l'obiettivo di catturare l'essenza dell'isola attraverso gli ingredienti e gli aromi locali: arancia rossa, limone, ginepro, coriandolo, angelica, timo e pepe rosa. La dedizione alla perfezione è evidente non solo nel contenuto, ma anche nella presentazione. Ogni bottiglia di Sicula Gin è un'opera d'arte, realizzata con cura nei minimi dettagli per offrire un'esperienza di degustazione straordinaria fin dal momento in cui si solleva il tappo di vetro. Sicula Gin è un prodotto di alta gamma, destinato agli intenditori e agli amanti del gin che apprezzano la qualità superiore. La sua distribuzione è limitata per garantire che ogni bottiglia mantenga autenticità e valore. Sarà quindi disponibile sul sito web ufficiale del marchio e nei locali che mirano a offrire un'esperienza di degustazione coinvolgente e sensoriale, rivolta a tutti coloro che desiderano gustare un cocktail. Questi luoghi includono bar specializzati nella mixology, ristoranti stellati e locali all'estero che promuovono il marchio Sicilia.