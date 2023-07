Viaggio "Mediterrasian" IN via Vela dieci: tra rigenerazione urbana, gioco e contaminazioni

Nelle vicinanze del Castello Ursino, girando l’angolo di via Vela, c'è questo luogo sospeso tra il passato e il futuro. Un Eden segreto nel centro storico di Catania. Un lavoro di rinascita. Perchè qui, dopo anni di degrado e incuria, due imprenditori catanesi hanno deciso di investire per una riqualificazione del territorio e per restituire il bello ad un quartiere che convive con i suoi abitanti. Il risultato è un rigoglioso giardino segreto dove gustare nuove ispirazioni culinarie, pizza, sushi e buon bere. Un giardino urbano, con arbusti tipici della vegetazione dell’isola, pedane in legno a più livelli che creano prospettive interessanti e un’atmosfera tipicamente mediterranea. E' la versione estiva di "IN via Vela dieci", locale di industrial design nato lì dove c'era una vecchia tipografia.

La proposta è una cucina creativa e contemporanea, con tre aree dedicate: mediterrasian, mediterranea, la pizza gourmet. Tre cucine distinte, tre chef: Enrique Parra, italo-americano, più di 18 anni di esperienza in Venezuela e Stati Uniti, con una brigata di 7 persone e due giovanissimi catanesi, Davide Giuffrida e Gabriele Ursino.

Ogni sera, una scelta diversa, per chi è pronto ad iniziare un vero e proprio viaggio esperenziale tra i sapori di materie prime ricercate e di prima qualità, direttamente selezionate dai luoghi di produzione, che si accompagnano ad un servizio e una mise en place curati in ogni dettaglio. E si parte proprio dall’offerta più esclusiva, la cucina Mediterrasian, con il nuovo menu, che è un vero e proprio giro del mondo in 8 pietanze proposte dallo chef, in cui la cultura antica del sushi, viene riproposta con un gioco di commistioni di sapori mediterranei e tropicali del Sud America, Venezuela, Colombia che riescono a collegarsi e amalgamarsi restituendo un gusto nuovo, grazie ad una lavorazione e ad uno studio che può durare anche settimane.

Abbiamo provato l'itinerario fusion proposto dallo chef Enrique Parra. Lui, nonostante i suoi 35 anni, ha già una grande esperienza. Ha girato il mondo e, grazie alla sua fantasia, propone piatti che rappresentano dei veri e propri viaggi nei sapori e colori di altre culture. Lui pensa, visualizza e disegna il piatto, prima di realizzarlo. Ci mostra il suo "quaderno" degli appunti, dove nulla è lasciato al caso. C'è posto per la struttura dei sapori, la tavolozza delle sfumature e l'assetto del gusto.

Il risultato è una carrellata di creazioni che stupiscono prima gli occhi e poi il palato. Incontriamo inizialmente il Giappone con un Pop Corn Gamberi (gambero in tempura, yuzu, togarashi, erba cipollina e salsa giapponese) e poi si attraversa la Cina meridionale con ravioli al vapore a base di carne, pesce e verdure. Poi tocca alla Tailandia con Salmon Passion (salmone al grill, insalata fusion thai di mango, pomodorino, salsa di sesamo, patate millefoglie e granita di frutto della passione). Per poi catapultarsi in Perù con una Ceviche (ricciola marinata con lime, platano, latte di tigre, cipolla rossa, peperoncino jalapeño, mais tostato e granita di frutto della passione).

Si risale per il Messico e l’America del Nord con un Cowboy Tacos (carne di maiale brasata, tortilla di grano 00, insalata peruviana fresca e maionese al kinchi), per approdare nella culla della storia, il Mediterraneo con un Maru Truffle (croccante di farina 00, maionese kinchi, tonno fresco, tartufo, erba cipollina) e Sicilia’s Crunk (in tempura, fried mozzarella in tempura di panko, basilico, tartara di pomodoro e mayo al pesto) un omaggio alla Sicilia, terra che più di altre è caratterizzata da stratificazioni culturali.

La conclusione è all'insegna del divertimento. “Il Tempo Delle Mele”, (un crumble alla cannella con cioccolato fondente, gelato allo yogurt, chioma di zucchero filato, e mousse di fragola e menta) si ispira alla Francia. E poi, nella ricercatezza dello chef visionario Parra non poteva certo mancare un omaggio all'Etna con un dolce esplosivo.