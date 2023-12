Al Vinicolo la "Baladin experience" con Teo Musso e la sua rivoluzione della birra artigianale

A due passi da piazza Stesicoro e dai resti di "Catania vecchia", il Vinicolo - "succursale" di Al Vicolo Pizza & Vino - ha ospitato una "Baladin experience", ovvero un'esplorazione di gusti tra birre e piatti sapientemente abbinati. A condurre questo viaggio di profumi e sapori, il "mastro birraio" per eccellenza Teo Musso, fondatore di Baladin e gli chef Lucio Ferlito ( founder insieme ad Angelo Scaringi di Al Vicolo Pizza & Vino), Carmelo Ferreri ( chef del ristorante Corallo Food & Beach a Marina di Modica), Khabir ( Forma), Angelo Catania ( Master istruttore Pizza doc) e Marco d'Arrigo ( 1° classificato Master Pizza Champions).

Quella di Teo Musso è proprio una passione per la birra. A lui, infatti, si deve l’inizio della storia della birra artigianale in Italia. Il birrificio Baladin è nato come brewpub nel 1996 a Piozzo, sulle Langhe, in Piemonte. L'idea ispiratrice di Teo è stata da subito la volontà di volere abbinare birra e cibo. "Fin dall'inizio, abbiamo prodotto birre ad alta fermentazione non pastorizzate, ricercando la massima qualità della materia prima e puntando su un attento equilibrio di aromi - spiega Musso, grande ospite della serata organizzata da Lucio Ferlito e Angelo Scaringi - Nel luglio 2016 abbiamo inaugurato il birrificio, rinnovando il comparto produttivo che è stato dotato di moderne tecnologie con lo scopo di accrescere la qualità della birra, senza però dimenticare l'attenzione al rispetto della materia prima frutto del lavoro nei campi".

Un approccio serio alla tecnica, quello di Teo Musso. Molto chiaro e nitido che trapela dal racconto di chi è riuscito a spostare l'attenzione del panorama italiano - fortemente legato alla cultura del vino - al mondo della birra perchè come dice lui "la birra è terra".

Ed ecco la "Baladin experience" al Vinicolo. "Isaac" con la sua schiuma fine e moderata, le note agrumate e speziate, ha accompagnato l'entrée: un lievitato soffice, cotto in tegamino, con burro francese D'Isigny e acciughe del Canatabrico. "Nora", birra dal colore oro carico con note fruttate e legnose, dal profumo di incenso, è stata abbinata alla Tartare di Manzo con salsa Worcestershire. Il primo piatto dello chef Carmelo Ferreri - gnocchi di patate con tartare di Gambero rosso di Scoglitti, fava di cacao e salsa al prezzemolo - invece è stato completato abilmente con i sentori vegetali di timo e rosmarino della birra "Wayan". Per il filetto di manzo cotto a bassa temperatura con purea di barbabietola e verdure glassate, l'incursione di Baladin è stata nella salsa di birra "Super". A chiudere il cannolo sbagliato con cioccolato di Modica Igp e i formaggi da "Meditazione". Le proposte Baladin, in chiusura, "Soraya" e "Xyauyu oro".