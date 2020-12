Tenta di rubare uno scooter, beccato dai carabinieri

I carabinieri della compagnia di Gravina di Catania hanno arrestato A.G, di 36 anni, accusato di furto aggravato in concorso.

In particolare, durante un normale servizio di pattuglia, i militari hanno notato due soggetti che tentavano di rubare uno scooter Honda SH spingendolo. Alla vista dei carabinieri i due hanno iniziato a scappare a bordo della loro autovettura e, mentre il complice è riuscito a sfuggire, A.G è stato tratto in arresto. Dopo la perquisizione all’interno della macchina è stato trovato e sequestrato un intero borsone contenente arnesi da scasso. Al termine delle formalità lo scooter è stato restituito al legittimo proprietario. I militari stanno svolgendo ulteriori indagini al fine di identificare il complice dell’arrestato.