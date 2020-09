Aci Trezza, concluse le celebrazioni per la Madonna della Buona Nuova

Con la celebrazione eucaristica serale presieduta dal parroco don Carmelo Torrisi, si è concluso domenica ad Aci Trezza il tradizionale mese dedicato alla compatrona Madonna della Buona Nuova. E' stato infatti un settembre caratterizzato dal perdurare delle misure anti Covid-19, che non hanno consentito la consueta realizzazione dei festeggiamenti esterni la prima domenica e l'organizzazione di diversi momenti di consueta aggregazione e preghiera nelle due parrocchie trezzote di San Giovanni Battista e Santa Maria La Nova. Nella speranza e con l'auspicio di poter riprendere la normalità già nel 2021, al termine della messa don Carmelo ha presentato ufficialmente la Commissione per i festeggiamenti mariani del prossimo anno presieduta da lui stesso e formata dal governatore Giovanni Valastro, dal segretario Giuseppe Buzzurro, dall'economo Giovanni Greco, dal membro onorario Salvatore Cacciola e dai membri Giovanni Belfiore, Davide Bonaccorso, Giuseppe Buzzurro, Giuseppe Castorina, Giuseppe Conti, Luciano Conti, Orazio Conti, Carmelo Finocchiaro, Mario Finocchiaro, Antonino Grasso, Rosario Ingalisi, Carmelo Nastasi, Ignazio Patanè, Giuseppe Privitera, Filippo Agostino Russo, Francesco Valastro e Mario Valastro, mentre membri associati sono Giovanni Castorina e Alessandro Santoro. L'obiettivo della Commissione, infatti, sarà quello di ripristinare anche la tradizione degli eventi suggestivi ed artistici come la luminaria sul Faraglione grande ed il Festival della canzone "Città di Acitrezza".

