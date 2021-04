Adrano, 60enne in giro con marijuana nel portafoglio

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati a contrastare ogni fenomeno di illegalità, ed in particolare la vendita e il consumo di sostanze stupefacenti, agenti del commissariato di Adrano, diretto dal vice Questore Paolo Leone, hanno sanzionato un uomo di quasi 60 anni, con precedenti di polizia, residente ad Adrano per detenzione di sostanza stupefacente. L’uomo è stato infatti sorpreso in una via del centro cittadino, mentre consumava una birra e a seguito di una perquisizione personale è stato ritrovato in possesso di marijuana, rinvenuta all’interno di un involucro di plastica trasparente, nascosto all’interno del portafoglio e della quale lo stesso dichiarava di esserne assuntore. Sulla sostanza stupefacente verranno eseguiti degli esami tossicologici i cui esiti verranno riferiti entro dieci giorni al Prefetto, il quale potrà invitare l’interessato a seguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio. All’uomo è stata anche contestata la violazione delle norme attualmente in vigore in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, dato che la sua presenza non era comprovata da esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero da motivi di salute. Proseguono intanto i controlli volti a contenere la diffusione del contagio da Covid-19, anche alla luce della recente ordinanza contingibile e urgente emanata dal Presidente della Regione Siciliana, che ha istituito la “zona rossa” per il comune di Adrano.