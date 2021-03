Adrano, dosi di marijuana nascoste in camera da letto: fermato pusher

Nel pomeriggio di sabato, la polizia di Adrano è venuta a conoscenza che all’interno di un’abitazione in piazza Genova, c'era nascosta della sostanza stupefacente da immettere nel circuito cittadino. Poiché la casa in questione al momento risultava essere disabitata, gli operatori di polizia hanno organizzato un attento servizio di appostamento e di osservazione, in attesa che giungesse sul posto il legittimo proprietario. Quest’ultimo, una volta arrivato e accortosi della presenza della polizia, ha cercato di fuggire ma è stato prontamente bloccato dagli agenti che erano presenti sul posto. Alla presenza del proprietario, i poliziotti hanno eseguito un’attenta perquisizione del domicilio segnalato come luogo all’interno del quale potesse occultarsi della droga. L’operazione di polizia giudiziaria ha avuto esito positivo: all’interno della stanza utilizzata come camera da letto, infatti, è stata ritrovata una busta di plastica contenente 17 dosi di marijuana, ciascuna delle quali era stata avvolta da lamine di alluminio. Addosso all’uomo, un giovane di diciotto anni con svariati precedenti di polizia, è stata ritrovata una somma di denaro, suddivisa in banconote e monete di vario taglio, provento dell'intensa attività di spaccio tenuta dall'uomo che veniva, quindi, arrestato per il il delitto di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Accompagnato in commissariato, è stato posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria, che ne ha disposto la liberazione. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato e posto anch’esso a disposizione del Pubblico ministero. Proseguono tuttora le attività del Commissariato di Adrano finalizzate ad assicurare un adeguato controllo del territorio, anche in vista del contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.