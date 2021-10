Aeroporto di Catania: ripristinati gli accessi al piano arrivi e alle partenze

La società di gestione dell’Aeroporto di Catania comunica che, da martedì 26 ottobre, su ordinanza di Enac e in accordo con tutti gli Enti di Stato, gli accessi in aerostazione saranno completamente ripristinati. I flussi di ingresso e uscita dei passeggeri torneranno dunque alla situazione pre Covid. Si potrà entrare e uscire da qualsiasi porta, al piano Arrivi o al piano Partenze, senza dover mostrare documenti, carte di imbarco o green pass. Questi, secondo le disposizioni di legge, saranno controllati ai banchi check in e ai gate dell’aerea imbarchi dal personale delle compagnie aeree. Le misurazioni della temperatura saranno effettuate contestualmente ai controlli di sicurezza.