Aggredisce l'ex compagna per strada: arrestato stalker

Nella giornata di ieri, gli agenti delle volanti hanno arrestato un catanese, del 1990, per il reato di stalking. La storia è sempre la stessa, da un lato l’uomo che non si rassegna alla fine della storia, e dall’altro l’ex compagna che viene costantemente minacciata vivendo in un perenne stato di ansia e paura. I poliziotti sono intervenuti tempestivamente perché allertati dalla donna che poco prima era stata aggredita, mentre si trovava in strada, proprio dall’ex compagno del quale forniva una dettagliata descrizione. Gli agenti hanno potuto così rintracciare l’uomo a distanza di un centinaio di metri e lo hanno accompagnato in Questura. La donna in stato di agitazione è stata portata in ospedale per le ferite riportate e successivamente la stessa si è recata in Questura dove ha formalizzato la denuncia. A seguito di ciò, informato il magistrato di turno, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida innanzi al Gip.

