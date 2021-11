Ad Acireale inaugurata la panchina rossa dell'Aias contro la violenza sulle donne

Anche la Sezione AIAS di Acireale (Associazione Italiana Assistenza Spastici) ha aderito alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Lo ha fatto simbolicamente ieri, giovedì 24 novembre, inaugurando una panchina rossa nel corso di una manifestazione che ha avuto come slogan “L’amore non uccide”. La panchina rossa campeggia nel parco dell’Alfabeto, nell’area antistante il centro di riabilitazione per persone con disabilità. Un’adesione alla campagna di sensibilizzazione contro la violenza subita dalle donne che non vuole solo essere simbolica. “Insieme a tutto il Consiglio direttivo dell’AIAS abbiamo voluto dare vita a questa iniziativa per ribadire che l’amore non uccide mai, per sottolineare l’importanza della vita – ha spiegato il Presidente della Sezione acese, Armando Sorbello – L’Associazione Italiana Assistenza Spastici è un presidio di salute sul territorio e con questo gesto intendiamo confermare il nostro sostegno e il nostro aiuto verso chiunque abbia bisogno di uscire da situazioni di violenza e soprusi”. Violenze che troppo spesso vedono come vittime le donne, ma anche i minori e le persone fragili, come i disabili. “Questa panchina è un simbolo per dire no ad ogni tipo di violenza, contro l’indifferenza che spesso i disabili subiscono, contro l’isolamento sociale cui troppo spesso sono costrette le famiglie fragili – ha concluso Sorbello – a tutte queste persone in difficoltà noi vogliamo dire che siamo al loro fianco”.

Alla manifestazione, oltre al consiglio direttivo dell’AAssociazione Italiana Assistenza Spastici e al Direttore sanitario Antonella Guarriera, erano presenti, tra gli altri, Vera Squadrito e Giovanna Zizzo, entrambe colpite dal dolore della perdita di una figlia, il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Acireale, Stefania Riscolo, il commissario capo della Polizia di Acireale, Grace Pennisi, l’assessore comunale Mario Pennisi.