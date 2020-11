Allerta meteo "arancione": il Comune invita alla prudenza

A seguito del “messaggio di allertamento per possibili precipitazioni intense e a carattere di rovescio o temporali con forti raffiche di vento”, nella giornata di domani 23 novembre 2020, diramato dalla Sala Operativa Regionale della Protezione Civile Regionale, che prevede un livello di allerta arancione anche nella zona di Catania, l'Amministrazione comunale invita i cittadini alla massima prudenza, richiamandosi alle raccomandazioni diffuse dalla Protezione Civile e vale a dire: non spostarsi se non strettamente necessario; evitare i sottopassi; abbandonare per tempo i piani seminterrati o interrati se ubicati in zone a ridosso di fiumi e non sostare in prossimità di aree che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e crolli di blocchi rocciosi. La protezione civile comunale ha già attivato le procedure di monitoraggio delle criticità previste dal piano di prevenzione.