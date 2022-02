Boschetto della Plaia, pulizia straordinaria effettuata da oltre 200 studenti

Si è concluso il progetto scuola e solidarietà promosso dall'associazione "L'angelo Federico Onlus" e dal gruppo studentesco Cambiamento Giovanile. I ragazzi - circa 200 provenienti da diversi istituti scolastici - si sono resi protagonisti di una giornata di raccolta ambientale presso il boschetti della Plaia.

"Rendersi protagonisti di una missione che non è così scontata - dicono gli organizzatori - proprio perché a farlo sono i giovani ma che ancora una volta dimostrano il loro esempio ambientale e sociale. Grazie a tutti i protagonisti del progetto e al gruppo studentesco Cambiamento Giovanile. Si ringrazia l'amministrazione comunale di Catania, in particolare modo l'assessore con la delega in oggetto Michele Cristadi e l'azienda delegata che penserà a prendere i sacchi raccolti".