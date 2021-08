Ancora disagi alla rete idrica ed elettrica dopo gli incendi di venerdì

Disagi nel comune di Aci Castello e in alcune zone di Catania, come Barriera, a seguito degli incendi che hanno provocato guasti

A seguito dei guasti dovuti alle rete elettrica dopo gli incendi dei giorni scorsi e della richiesta di maggiore energia dovuta alle alte temperature, oggi si potrebbero verificare possibili disagi riguardo la fornitura Idrica nel Comune di Aci Castello, come specifica in una nota "Acqua di Casalotto". Il sindaco Carmelo Scandurra ha, inoltre, allertato i componenti del COC del comune di Aci Castello ed il comando dei vigili urbani per monitorare il territorio a seguito dell’avviso della Protezione Civile, raccomandando ai cittadini di evitare le aree a rischio di incendio e, soprattutto per i soggetti fragili, di non uscire e permanere all’esterno nelle ore più calde della giornata.

Disagi anche a Catania. Niente luce nella zona di barriera da più di 36 ore. Disagi a persone anziane che devono arrangiarsi per sopperire al caldo. "Mia mamma deve fare l’insulina e va tenuta in frigo. Abbiamo più volte sollecitato chi di competenza, anche il 112, ma nulla". Ci scrive una lettrice.

La Sidra, ieri con un post su Facebook, aveva fatto sapere che l'Enel era riuscita a riparare il guasto alla propria linea elettrica e gli impianti di Produzione erano ripartire, precisando però che il ripristino dei parametri di esercizio in rete è graduale e richiede purtroppo, per alcune zone, tempistiche tecniche piuttosto lunghe. Per questo motivo, per alcune utenze, i disagi potrebbero protrarsi ancora protarsi.