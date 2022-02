L'assessore Parisi rivolge un appello agli imprenditori per salvare il Calcio Catania

Dopo la proroga dell'esercizio provvisorio dal 28 febbraio al 4 marzo per un ultimo tentativo di vendita della società Calcio Catania Spa, dichiarata fallita nel dicembre del 2021, il Comune di Catania lancia un appello agli imprenditori, per evitare che anche questa possibilità svanisca nel nulla.

“Il nuovo bando a evidenza pubblica per l’acquisto del ramo di azienda calcistico - si legge nella nota di palazzo degli Elefanti, firmata dall’assessore comunale allo Sport Sergio Parisi - è un’opportunità importante per aprire un nuovo ciclo imprenditoriale virtuoso, rilanciando lo storico titolo sportivo e il suo caratteristico brand in un territorio che, nonostante i persistenti fattori di crisi, continua ad avere straordinari poli di attrazione economica e sociale. Nei mesi scorsi, insieme al sindaco Salvo Pogliese, abbiamo sollecitato a più riprese un investimento che mostrasse amore e visione, che non può e non deve essere meramente speculativo, ma che si intesti una ripartenza malgrado tutto ancora possibile. Un nuovo appello - continua Sergio Parisi - che rivolgiamo anzitutto a chi dalla gente di Catania e dal suo tessuto sociale, ha avuto tanto e che ora deve generosamente mostrare di ricambiare, riversando una piccola quota parte per garantire la continuità di una storia valorosa e identitaria come quella del calcio a Catania. Anche a quanti, in Italia o all’estero, riconoscono la vivacità del tessuto territoriale della settima area metropolitana del Paese, che da sola produce gran parte del Pil dell’intera Sicilia. La sconfinata passione per la maglia rossazzurra aggiunge valore a una proposta di mercato economicamente abbordabile e con grandi prospettive di crescita, a cui aggiungiamo l’ammodernamento dello Stadio Angelo Massimino programmato nei mesi scorsi e i cui lavori avranno inizio a conclusione della stagione sportiva in corso. Per questo - conclude l'assessore comunale allo Sport - rivolgiamo un nuovo accorato appello agli imprenditori a scendere in campo con un progetto innovativo e prospettico, come meritano le centinaia di migliaia di catanesi visceralmente legati al destino di una squadra di calcio che interpreta e rappresenta una grande area urbana che non si arrende alle difficoltà e, anzi, tramite lo Sport vuole riaccendere i motori mai del tutto spenti dello sviluppo e della propria crescita sociale ed economica”.