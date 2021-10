Etna, chiusa la provinciale 92 per le riprese cinematografiche del tour di Archie Hamilton

Nell’area interessata dalle riprese cinematografiche i pedoni non potranno accedere e sul luogo saranno apposti adeguati segnali stradali

Giovedì 14 ottobre, dalle ore 9 alle ore 14, sarà chiusa al transito veicolare e pedonale la strada provinciale 92, nel tratto lungo 4 chilometri ricadente nel territorio di Nicolosi e Belpasso. L’ordinanza è stata emessa dalla Città metropolitana di Catania, su richiesta di un noto produttore cinematografico, per poter effettuare le riprese della fiction pubblicitaria del "Tour di Archie Hamilton". Nell’area interessata dalle riprese cinematografiche i pedoni non potranno accedere e sul luogo saranno apposti adeguati segnali stradali con l’indicazione delle deviazioni e degli itinerari alternativi per il traffico veicolare.