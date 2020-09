Topo d'appartamento scoperto dai carabinieri, arrestato

I Carabinieri hanno arrestato Fabio La Rosa, già sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, poiché ritenuto responsabile di concorso in furto in abitazione, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Stavolta i militari lo hanno sorpreso a seguito della segnalazione di un avvocato catanese di 65 anni, che si era accorto della presenza di ladri all’interno della propria abitazione di via Plebiscito.

Così i carabinieri hanno sorpreso nel cortile della palazzina due giovani sconosciuti che hanno tentato la fuga. Uno è scappato, mentre l'altro, La Rosa, dopo una violenta colluttazione è stato bloccato ed ammanettato. L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato trattenuto in camera di sicurezza.