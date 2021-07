Arriva ordine di carcerazione per spaccio: arrestato 51enne

I carabinieri della stazione di Licodia Eubea, unitamente ai colleghi del 12° Reggimento “Sicilia”, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale della Repubblica di Catania, hanno arrestato il 51enne Francesco Interligi, del posto. L’uomo, che dovrà espiare la pena di 4 anni e 20 giorni di reclusione per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti commesso in Licodia Eubea nel periodo intercorrente tra marzo ed agosto del 2013, è stato associato al carcere di Ragusa.