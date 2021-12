Asp, insediato oggi il nuovo collegio sindacale

Insediato, oggi, il Collegio sindacale dell’Asp di Catania. L’Organismo, nominato dalla Direzione Strategica su designazione delle competenti autorità, durerà in carica tre anni ed è composto da Vincenzo Barillà, designato dal Ministero dell’Economia e Finanze; Andrea Filippone, designato dal presidente della Regione Siciliana; e Matilde Riccioli, designata dal Ministero della Salute. La funzione del Collegio si estrinseca in azione di vigilanza sul rispetto da parte dell’Azienda delle regole di buon governo nonché delle norme vigenti che garantiscono la legittimità procedurale e la corretta tenuta della contabilità (controllo di regolarità amministrativa e contabile). L’Organismo verifica altresì l’attività dell’Azienda sotto il profilo della gestione economica, finanziaria e patrimoniale, accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili ed effettua periodicamente verifiche di cassa. Nel corso della prima seduta, Vincenzo Barillà è stato riconfermato alla presidenza del Collegio. Al nuovo Collegio sindacale il manager dell’Asp di Catania, Maurizio Lanza, insieme ai direttori amministrativo e sanitario, Giuseppe Di Bella e Antonino Rapisarda, ha rivolto l’augurio di buon lavoro, assicurando "la massima collaborazione da parte della Direzione Strategica, degli Uffici e del personale tutto, per consentire all’Organismo di controllo di espletare i propri compiti istituzionali".