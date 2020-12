Asp, obbligo comunicazione rientro dal Regno Unito

In ottemperanza alla recentissime disposizioni impartite dal Ministero della Salute, con l’Ordinanza del 20 dicembre, le persone che si trovano nel territorio della provincia di Catania e che nei quattordici giorni antecedenti l'entrata in vigore dell'ordinanza, hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare l’avvenuto ingresso sul territorio della Città metropolitana di Catania all’Ufficio del Commissario per l’emergenza Covid, contattando il numero verde 800.954414. Gli interessati dovranno comunicare con urgenza anche tutti i contatti stretti avuti dal loro ingresso in Italia. Come noto, il Ministro della Salute con la suddetta Ordinanza ha interdetto il traffico aereo dal Regno Unito. Sono vietati l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti alla citata Ordinanza hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito.