Il Comune di Catania assume 25 vigili urbani a tempo determinato

Con la pubblicazione sul proprio sito internet, l’Amministrazione Comunale ha indetto la selezione pubblica per soli titoli per la formazione di una graduatoria per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, di n. 25 agenti di polizia municipale categoria C, posizione economica C/1 per un periodo non superiore a 12 mesi.

Grazie a uno specifico finanziamento concesso dal Ministero dell’Interno, il Comune di Catania, infatti assumerà 30 nuovi vigili urbani con contratti a termine al massimo annuali: 25 grazie a un nuovo bando per soli titoli e altri 5 ripescando coloro che hanno superato i requisiti di idoneità del concorso bandito nel 2017. Lo scorso 20 luglio la giunta comunale presieduta da Salvo Pogliese aveva varato il piano triennale delle assunzioni per reclutare complessivamente 30 vigili urbani e la modifica al regolamento dei concorsi, fondamentali atti di programmazione in cui sono state inserite procedure snelle e improntate alla massima trasparenza, ora giunte a compimento, per essere espletate con massima celerità e trasparenza.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, presente nel sito https://comunecatania.iscrizioneconcorsi.it .

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dalle ore 00.00 del 17 ottobre 2020 e verrà automaticamente disattivata alle ore 23.59 del 16 novembre 2020. “Un fatto inedito per il Comune -hanno spiegato il vicesindaco Roberto Bonaccorsi e l’assessore al personale Michele Cristaldi- un concorso semplificato per soli titoli, con procedure di massima garanzia, imparzialità e rapidità, utilizzando i più avanzati sistemi informatici, per reclutare personale che ci tornerà utile a supporto dei quadri sempre più scarni del corpo della polizia municipale, per migliorare i livelli di sicurezza ed efficienza a tutela dei cittadini”.

Tutti i dettagli della procedura e le modalità di partecipazione al concorso sono disponibili nel bando pubblicato unitamente all’avviso di reclutamento del personale temporaneo di categoria C, scaricabile alla voce avvisi del sito internet del Comune di Catania all’indirizzo: https://www.comune.catania.it/informazioni/avvisi/avvisi-2020/allegati-2020/bando-per-l-assunzione-di-n-25-agenti-di-polizia-municipale/bando-vvuu-2020.pdf e per estratto sulla gazzetta ufficiale della Sicilia serie concorsi.