In Sicilia un incentivo da 4mila euro per l'acquisto di auto elettriche

Sicilia più ecologica grazie al decreto attuativo dell’articolo 87 della legge di Stabilità regionale 2021 firmato dall’assessore Regionale ai Trasporti Marco Falcone. La norma, rende attuativo l’emendamento proposto della deputata catanese del Movimento 5 Stelle Jose Marano e prevede un incentivo di 4 mila euro per i cittadini siciliani che acquistano un'auto elettrica. L’incentivo regionale andrà a sommarsi agli incentivi statali e a quelli delle concessionarie per l'acquisto di auto green. “Il contributo alla mobilità green - spiega -è un ottimo segnale di rispetto per l'ambiente. In un momento in cui stiamo vedendo gli effetti del cambiamento climatico virare verso modelli di trasporto più rispettosi dell'ecosistema è fondamentale. Sono certa che al fianco della tutela ambientale, con l'acquisto di mezzi a zero emissioni, si svilupperà ulteriormente un'economia verde che darà occupazione a una terra che potrebbe attirare investimenti e ospitare produzioni tecnologiche. Ringrazio l’assessore Marco Falcone per aver provveduto ad emanare il decreto attuativo in tempi brevi e quindi di aver reso concreta questa possibilità. Sui provvedimenti di buon senso e che fanno bene alla Sicilia, maggioranza e opposizione possono anche abbattere gli steccati”.