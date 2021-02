Previste, nei casi di necessità, le alternative per non penalizzare quanti devono muoversi in auto

A partire da domenica 28 febbraio il centro storico di Biancavilla sarà chiuso al traffico dalle 9 alle 13. Da Piazza Idria a Piazza S. Orsola, passando per Piazza Roma, il ‘cuore’ della cittadina etnea diventerà isola pedonale riservata soltanto ai cittadini. “E’ un progetto sperimentale – spiega il sindaco Antonio Bonanno - che la mia amministrazione ha deciso di avviare per ridare vivibilità all’ampio percorso del nostro centro storico. Valuteremo l’impatto e verificheremo se ci sono delle correzioni da apportare. Vorrei che i bambini e, più in generale, tutti i cittadini usufruissero degli spazi liberati dalle auto per mezza giornata. Penso anche a tutti i ciclisti per i quali tutto il percorso rappresenta una sorta di passeggiata ideale”. L’intervento è stato pianificato in collaborazione con il comandante della polizia municipale di Biancavilla. Previste, nei casi di necessità, le alternative per non penalizzare quanti devono muoversi in auto.