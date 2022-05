Biancavilla, domenica 8 maggio microchippatura gratuita dei cani al centro Com

Domenica 8 maggio torna a Biancavilla il “Microchip Day”. Nei locali del Centro Com, in via Marcello Paternò, l’assessorato al Randagismo promuove, in collaborazione con l’Asp 3 di Catania (Dipartimento di prevenzione veterinaria) e con il medico veterinario Rino Marino, la microchippatura gratuita dei cani. Dalle ore 9.30 alle 12.30 gli amici a quattro zampe saranno accolti nella struttura comunale. Per richiedere l’applicazione del microchip è necessario che il proprietario del cane si munisca di carta d’identità e tessera sanitaria. Gli animali dovranno portare la museruola.

Saranno presenti i volontari delle associazioni ‘Dammi La Zampa’ e della GEPA. “Riproponiamo l’iniziativa che già negli anni passati ha avuto enorme successo – spiega l’assessore comunale al Randagismo Giorgia Pennisi – per allargare il database dell’anagrafe canina del nostro territorio. Già da tempo è attiva a Biancavilla l’Oasi canina, in via Sant’Ambrogio, che ospita i cani randagi in attesa di adozione. Nella villa comunale, inoltre, è stata prevista un’area di sgambamento – di 400 metri quadrati - per i cani. Tutto ciò a dimostrazione dell’attenzione che la nostra amministrazione riserva agli animali, d’intesa con le associazioni animaliste del territorio”.