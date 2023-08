Sant’Alfio, Sindaco e assessori in campo per l'iniziativa "Un calcio alla violenza"

Fischio d’inizio alle ore 20, questa sera, nei campetti "Prato verde" di Sant’Alfio, per la partita di calcio tra la squadra formata da componenti della locale amministrazione comunale, guidata dal sindaco Alfio La Spina, e una formazione composta dai ragazzi dell’associazione sportiva dilettantistica santalfiese. La manifestazione, denominata "Un calcio alla violenza", ha come obiettivo la sensibilizzazione della comunità alle tematiche dello stalking e del femminicidio. Sarà proprio il primo cittadino a dare il calcio d’inizio. "È importante riflettere sui drammatici fatti che avvengono ormai quotidianamente – spiega il sindaco Alfio La Spina – Manifestazioni come questa servono ad accendere i riflettori sul fenomeno della violenza di genere, un problema culturale che va affrontato in famiglia, a scuola, nello sport, all’interno delle comunità, ovunque".

Oltre al primo cittadino interverranno anche il vicesindaco Renato Finocchiaro, l’assessore allo Sport e al Turismo Fabio Salanitri, la consigliera comunale Dorotea Elena Pennisi e la presidente dell'associazione "Rhea Onlus violenza di genere", Santi Muscuso. Seguiranno, inoltre, le testimonianze di Giovanna Zizzo e Vera Squadrito, mamme coraggio unite dal dolore per la perdita delle figlie per mano di uomini violenti. "Anche lo sport può rappresentare un efficace strumento di sensibilizzazione contro la violenza– dichiara il vicesindaco di Sant’Alfio Renato Finocchiaro – Diffondere messaggi di contrasto alla violenza in tutte le sue forme, ed in particolare a quella contro le donne, aiuta a sradicare la cultura imperante. L’amministrazione comunale di Sant’Alfio terrà alta l’attenzione su questo argomento che, per quanto se ne parli – conclude - continua purtroppo a essere di cogente attualità".