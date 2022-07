Campagna di sensibilizzazione alla Legalità con proiezione nelle scuole di film a tema

L’avvocato Enzo Guarnera, presidente dell’associazione “Antimafia e Legalità“, nella sede della Pinacoteca “N. Sciavarrello” ha presentato le iniziative realizzate o che intende realizzare ai fini di sensibilizzare tutti i giovani alla legalità, con il supporto del cinema e con proiezioni nelle scuole di film a tema. A tal fine, assieme al regista e produttore Antonio Chiaramonte ha presentato un progetto che è stato accolto da MIUR. L’incontro è stato anche una occasione per fare “Il punto sul contrasto alle mafie” con un dibattito moderato dal giornalista Lucio Di Mauro sul ruolo delle istituzioni e sulla protezione dei testimoni e dei collaboratori di giustizia. Sono intervenuti il Commissario straordinario, Federico Portoghese, l’assessore comunale alla Cultura, Cinzia Torrisi, la vicepresidente dell’associazione “Antimafia e Legalità”, Laura Basile che, assieme al presidente Guarnera, ha annunciato la “passeggiata della legalità” nelle principali vie commerciali allo scopo di sensibilizzare gli operatori economici sul tema dell’estorsione, l’usura e la corruzione, invitandoli a denunciare, qualora ne fossero vittime. “Aver partecipato all’odierno incontro ha consentito di ascoltare dalla viva voce di chi si occupa di antimafia e legalità quale siano i mezzi di contrasto alle irregolarità. Per mappare i rischi di infiltrazione nella Pubblica amministrazione occorre segmentare i processi di spesa al fine di rilevare le possibili irregolarità e le singole responsabilità. La normativa più recente e l’azione messa in campo dall’Autorità anti-corruzione sono fondamentali ”.