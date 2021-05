Sequestro preventivo di due campi da padel sulla spiaggia della Playa

L’area, benché in concessione, era sprovvista delle previste autorizzazioni necessarie all’installazione dell’impianto sportivo, che all’atto del controllo, risultava in avanzato stato realizzazione

Nel corso della mattinata di ieri, a seguito di una segnalazione pervenuta alla Capitaneria di porto di Catania dalla portavoce all'Ars del Movimento 5 Stelle Gianina Ciancio, i militari della guardia costiera hanno eseguito il sequestro preventivo di un’area di 400 metri quadri destinata alla realizzazione di 2 campi da padel a pochi passi dal mare della Playa di Catania, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria. L’area, benché in concessione, era sprovvista delle previste autorizzazioni necessarie all’installazione dell’impianto sportivo, che all’atto del controllo, risultava in avanzato stato realizzazione. Erano stati apposti cordoli in cemento, ed effettuata la posa del “tessuto non tessuto” per il riempimento di graniglia necessaria alla creazione della base d’appoggio per la successiva installazione dei due campi. L’intervento, condotto dai militari della capitaneria di porto di Catania, ha consentito di accertare l’abuso perpetrato ai danni dell’ambiente costiero.