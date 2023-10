Finiti i lavori di riqualificazione al campo di calcio "Duca d'Aosta"

Lunedì 30 ottobre alle ore 11 l’assessore allo Sport Sergio Parisi, a completamento dei lavori di riqualificazione, restituirà lo storico campo di calcio “Duca d’Aosta”, alla comunità sportiva catanese e siciliana rappresentata dal presidente regionale della Figc Enzo Morgana, che potranno riprendere a disputare gare federali. Il terreno di gioco verde in misto sintetico di nuova generazione,nel Duca D’Aosta, sorto negli anni 60 del secolo scorso nella zona di San Leone, ha preso il posto di quello in terra battuta che per decenni ha segnato la vita del campo sportivo.

Un nuovo impianto di illuminazione con luci a led, spogliatoi e altri spazi comuni sistemati e il nuovo fondo campo, infatti, lo rendono un campo moderno, funzionale e fruibile, per accogliere in sicurezza ragazzi del calcio giovanile e delle categorie minori.