Carcasse di cani abbandonate dentro un sacco, gli animali erano senza microchip

Un macabro ritrovamento. A Ramacca sono stati trovati due cani morti sul ciglio della strada, messi dentro un grande sacco di plastica. Non è la prima volta che si trovano animali morti nella stessa zona, pochi giorni fa era stato trovato un altro cane. A denunciare alla polizia locale l'accaduto è stato il consigliere, neo eletto, Marco Cupani. Gli agenti hanno provveduto alla ricerca del microchip per identificare gli animali ma, come purtroppo spesso accade, ne erano sprovvisti. Ancora una volta, riemerge, prepotente il tema della cura degli animali, delle mancate microchippature e di una ancora poco diffusa cultura di rispetto dei cani.