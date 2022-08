Controlli a Paternò e Ragalna: multe per novemila euro, tre giovani segnalati alla prefettura

Venerdì sono state identificate oltre 60 persone dai carabinieri di Paternò e dal 12esimo Reggimento Sicilia impegnati in un servizio mirato al controllo della “movida” notturna nei centri urbani di Paternò e Ragalna. I militari hanno effettuato diversi posti di controllo, anche in prossimità dei principali snodi viari e, con l’efficace impiego di pattuglie dinamiche. Tra questi ci sono parco Europa di Paternò e piazza Cisterna a Ragalna. Sono stati controllati circa 40 veicoli e sottoposto a verifiche preventive sei locali pubblici.

Tre giovani sono stati trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti e per loro è scattata la segnalazione, quali assuntori, alla prefettura di Catania. Molti gli automobilisti controllati, 12 dei quali sono stati sanzionati per violazioni al Codice della Strada (guida senza patente, mancata copertura assicurativa, mancata revisione periodica e mancato utilizzo delle cinture di sicurezza), con contestuale elevazione di sanzioni amministrative per un importo complessivo di quasi novemila euro.