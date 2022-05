Rubano prodotti al supermercato per 550 euro: denunciati

I carabinieri della stazione di Aci Sant’Antonio hanno denunciato una 19enne e un 22enne entrambi di nazionalità romena in quanto gravemente indiziati di furto aggravato in concorso.

I due giovani hanno pensato di fare incetta di articoli di cancelleria e di igiene personale, aggirandosi tra gli scaffali e hanno riempito di prodotti uno zaino ed una borsa.

La coppia di malviventi è stata, però, sorpresa dal responsabile del personale dell’esercizio commerciale, il quale ha immediatamente chiamato il 112. Non appena i due giovani, dopo aver pagato solo alcuni generi alimentari ed un articolo di cancelleria, hanno superato le casse per loro è scattato il controllo da parte dei militari che nel frattempo erano sopraggiunti. Invitati a svuotare lo zaino e la borsa i due sono stati trovati in possesso di 24 penne a sfera, una confezione da 10 pezzi di altre penne nonché 54 prodotti per la cura dell’igiene orale. Tutti i prodotti recuperati, del valore economico di circa 550 euro, sono stati poi restituiti al responsabile del punto vendita.