A spasso invece che ai domiciliari: arrestato dai carabinieri

I carabinieri del nucleo radiomobile di Gravina di Catania hanno arrestato un pregiudicato 46enne del posto, responsabile di evasione. Al riguardo i militari dell’Arma, al fine di verificare la presenza in casa del 46enne, sottoposto alla detenzione domiciliare a fronte di quella più “gravosa” in carcere, poco dopo le ore 12.00 si sono recati presso la sua abitazione, nell’immediata periferia del centro abitato, constatando tuttavia la sua assenza.

Durante il controllo, il padre dell’evaso, convivente con quest’ultimo, aveva ammesso ai carabinieri che il figlio, nella mattinata, si era recato, come previsto, presso il Sert (servizio per le tossicodipendenze) di Camporotondo Etneo ma che, purtroppo, contrariamente alle prescrizioni imposte, non era ancora rincasato.

La pattuglia ha, quindi, immediatamente avviato le ricerche dell'uomo, rintracciato dopo una decina di minuti proprio mentre stava facendo rientro al suo appartamento. In effetti, il detenuto esibiva all’equipaggio un’attestazione del Sert che, però, ne certificava l’uscita da quella struttura già alle ore 10.20. Il 46enne, che non è stato in grado di fornire valide giustificazioni ai militari operanti circa il notevole ritardo con il quale era rientrato a casa, è stato, pertanto, arrestato per evasione dagli arresti domiciliari e posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria, che ne ha convalidato l’arresto, disponendone l’immediato ricollocamento presso la sua abitazione, per l’espiazione della pena detentiva, inflittagli per reati in materia di droga