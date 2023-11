Carabinieri, servizio straordinario di controllo del territorio a Gravina

Controlli straordinari dei carabinieri lungo gli assi principali della città di Gravina, nonché nell’area circostante al parco comunale “Borsellino” e nelle zone dei centri commerciali, al fine di contrastare i vari fenomeni legati all’illegalità diffusa ed accrescere la sensazione di sicurezza percepita dei cittadini. In tale prospettiva, i carabinieri della compagnia di Gravina, con il supporto del personale della compagnia di intervento operativo del 12° Reggimento “Sicilia”, di iniziativa, secondo le direttive emanate dal comando provinciale di Catania, hanno messo in campo un articolato dispositivo di prevenzione altamente visibile, per monitorare il territorio nelle ore serali, con l’obiettivo di combattere sia la diffusione del consumo di droga tra i giovani, sia quelle condotte irresponsabili di guida che mettono seriamente a repentaglio l’incolumità di tutti gli utenti della strada.

Nel corso dei controlli, i carabinieri hanno fermato un gruppo di giovani seduti su una panchina nei pressi del parco Borsellino. Tra questi, uno si è subito mostrato particolarmente taciturno ed ha tenuto le mani in tasca durante tutto il tempo degli accertamenti, comportamento che ha insospettito i militari. È quindi scattata la perquisizione, che ha appunto confermato l’intuizione della pattuglia, poiché nella tasca dei suoi pantaloni, sono stati recuperati alcuni grammi di marijuana. Il giovane è stato così segnalato alla Prefettura di Catania e contestualmente sensibilizzato sull’importanza di stare lontano dall’uso di qualunque tipo di droga.

In una seconda fase delle attività, i controlli hanno invece riguardato la circolazione stradale. Sono stati così fermati 26 veicoli e identificate 31 persone, con sanzioni per un importo complessivo di 2.000,00 euro. Tra gli automobilisti indisciplinati, è stato fermato un giovane che circolava alla guida di una Fiat Panda, che oltre a non essere assicurata, non era mai stata neanche sottoposta alla prevista revisione periodica. Il mezzo per questo motivo è stato sequestrato.