In casa nascondeva un caricatore e dei proiettili: denunciato

Ieri sera, una gazzella dei carabinieri del nucleo radiomobile è stata inviata in zona Ognina per intervenire presso un’abitazione poiché era stata segnalata una lite tra due genitori e il loro figlio che, per futili motivi, aveva dato in escandescenza costringendo la madre a richiedere l’aiuto dei militari dell’Arma.

I carabinieri in pochissimi minuti hanno raggiunto l’abitazione riportando subito la calma tra i tre familiari. Nelle fasi successive dell’intervento, però i militari operanti notavano un perdurare del particolare stato d’agitazione del ragazzo. Da qui, immediata la decisione di procedere ad una perquisizione per la ricerca di eventuali armi o quant’altro di illegale. E infatti, in una cassettiera, gli investigatori hanno trovato un caricatore per pistola semi-automatica contenente quattro proiettili calibro 9x21.

Il ragazzo, preoccupato, non ha saputo dare alcuna spiegazione circa la loro provenienza. Al termine dell’intervento, i carabinieri, quindi, hanno provveduto a deferirlo all’autorità giudiziaria catanese per il reato di detenzione illegale di parti di armi e munizioni.

