Il Natale della Caritas accanto agli ultimi

I volontari della Caritas Diocesana passeranno le festività con i più fragili della società, mantenendo un impegno che dura quotidianamente anche nel corso dell’anno. L’Help Center della stazione centrale continuerà a garantire pasti caldi e docce, assicurando, inoltre, conforto, interventi economici e ascolto, con la presenza costante di volontari, operatori e di un’assistente sociale. Un’esigenza per quanti, in questo particolare periodo dell’anno, soffrono maggiormente la condizione di disagio e solitudine. Il servizio sarà offerto nel pieno rispetto delle misure anti Covid disposte dall’autorità pubblica.

L’appuntamento quotidiano col pranzo all’esterno dell'Help Center della Stazione Centrale di Catania, dalle 12 alle 13:30, così come avviene per tutto l'anno, proseguirà anche in queste settimane, mantenendo la preparazione e la distribuzione di pasti, panini e altri beni di prima necessità per la colazione e la cena, oltre che di aiuti per le famiglie con minori e, in particolare, bimbi della prima infanzia. Ogni giorno i volontari operano mediamente circa 700 interventi tra alimenti e altri beni di prima necessità; circa 300 al mese le docce, alle quali si aggiungono il cambio di intimo e, se richiesti, coperte e altri indumenti per proteggersi dal freddo.

Nel corso dei festivi, la programmazione dei servizi avverrà anche tramite collaborazioni con parrocchie, enti e associazioni della città, al fine di evitare sprechi alimentari e garantire, al contempo, pasti e assistenza. Dopo il pranzo di giorno 24 all'Help Center nel giorno di Natale la Caritas supporta, con alimenti e presenza di volontari, altre realtà cittadine del terzo settore. Nel giorno di Santo Stefano, come da tradizione, si terrà il pranzo organizzato dalla Parrocchia Santissimo Crocifisso dei Miracoli (via Enrico Pantano), dalle 12:30 alle 14, con la collaborazione dell’organismo diocesano. Nel rispetto della normativa anti-contagio, tutti i pasti saranno distribuiti all’esterno della struttura.

Preparazione e distribuzione dei pasti anche per la fine dell'anno e per l'inizio del nuovo, con gli appuntamenti del 31 dicembre, del primo gennaio e del giorno dell'Epifania. Nei giorni festivi, grazie alla generosità di tanti benefattori, ai fratelli assistiti saranno distribuite fette di panettone e pandoro. Inoltre, nel corso di queste feste, don Piero Galvano e Salvo Pappalardo, rispettivamente direttore e responsabile delle attività dell’organismo diocesano, dando seguito a un’iniziativa che dura ormai da sette anni, hanno distribuito i dolci tipici della tradizione natalizia ai detenuti della Casa Circondariale di Piazza Lanza, prestando al contempo ascolto ai fratelli che vi dimorano.

"La Caritas Diocesana - recita la nota che menziona tutti coloro i quali tra privati, istituzioni e associazioni hanno contributo all'erogazione dei servizi di sostegno - desidera ringraziare tutti i volontari, i donatori anonimi e i tanti cittadini che, con la preghiera e con piccoli gesti, permetteranno ai fratelli più bisognosi di trascorrere le festività nella nostra famiglia. Un ringraziamento speciale è dovuto ai catanesi, e non solo, per lo straordinario sostentamento attivato direttamente con le donazioni in denaro e indirettamente grazie ai Fondi CEI 8xmille della Chiesa Cattolica. Un impegno che ha consentito all’organismo diocesano di poter sostenere famiglie e singoli che si sono ritrovati improvvisamente in condizioni di grave difficoltà economica".