Catania Summer Fest, gli appuntamenti della settimana

Nuovi appuntamenti dal 15 al 21 settembre con il Catania Summer Fest promosso dal Comune. Musica, teatro, danza, presentazione di libri continueranno ad animare i siti di Palazzo della Cultura, Castello Ursino, Le Ciminiere e Villa Bellini, che ospiterà tra l'altro i concerti di Mario Venuti, venerdì 18, e Chiara Civello e Rita Marcotulli, sabato 19. E c'è anche una nuova location, il teatro Massimo Bellini con l'evento "Premio Bellini D’Oro 2020".

Nell'ambito del Summer fest sono previste tre serate speciali dedicate a Giuseppe Fava, Fabrizio De Andrè e Ennio Morricone.

Questo il programma:

Martedì 15 settembre

Palazzo della Cultura

Ore 19

Ricordando Giuseppe Fava, nell’Anniversario della Sua nascita

A cura della Fondazione Fava

Ingresso gratuito esclusivamente su prenotazione sino a esaurimento posti

Informazioni e prenotazioni www.fondazionefava.it, fgfnews@gmail.com

Castello Ursino

Ore 21

Istituto Musicale Vincenzo Bellini

duo violoncello e pianoforte Francesco Angelico e Giulia Russo

musiche di: Beethoven e Prokofiev

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria tramite email all'indirizzo: concerti.istitutobellini@ gmail.com sino a esaurimento posti



Teatro Massimo Bellini

Ore 21

Bellini Renaissance 2020

Premio Bellini D’Oro

Orchestra e Tecnici del Teatro Massimo Bellini

Direttore Antonino Manuli

Ingresso a pagamento

Biglietti in vendita € 10 su circuito vivaticket e al botteghino del Teatro Massimo Bellini

https://www.vivaticket.com/it/ biglietto/premio-bellini-d- oro/151160

Centro Fieristico Le Ciminiere - Anfiteatro

ore 21

Catania Jazz Marathon

A cura di Associazione Catania Jazz

Mercoledì 16

Palazzo della Cultura

Ore 21

Teatro Massimo Vincenzo Bellini

Serenata Per Archi

Musiche di R. Fuchs, G. Mahler, P.I. Čajkovskij

Orchestra D’Archi del Teatro Massimo Bellini

Direttore Leonardo Catalanotto

Ingresso a pagamento

Biglietti al botteghino del Teatro e su www.vivaticket.com,

www.teatromassimobellini.it

Castello Ursino

Ore 21

Istituto Musicale Vincenzo Bellini

*Mario Spinnicchia, pianista

musiche di Beethoven

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria tramite email all'indirizzo: concerti.istitutobellini@ gmail.com sino a esaurimento posti

Centro Fieristico Le Ciminiere - Anfiteatro

Ore 21

Catania Jazz Marathon

A cura di Associazione Catania Jazz

Giovedì 17

Palazzo della Cultura

Ore 21

Teatro Massimo Vincenzo Bellini

Giochi Squillanti

Musiche di Bellini, Wagner, Zimmer, Rozsa, Short

Ottoni del Teatro Massimo Bellini di Catania

Direttore Antonino Manuli

Ingresso a pagamento

Biglietti al botteghino del Teatro Massimo Bellini e su ww.vivaticket.com, www.teatromassimobellini.it

Castello Ursino

Ore 19

Presentazione libro di Chiara Donà delle Rose.

A cura della Fondazione Donà dalle Rose e Wish - World International Sicilian Heritage

Ingresso libero

Ore 21

Istituto Musicale Vincenzo Bellini

duo flauto e pianoforte Eugenia Cantone e Chiara Sanzaro

musiche di: Schubert, Chopin, Liszt e Debussy

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria tramite email all'indirizzo: concerti.istitutobellini@ gmail.com sino a esaurimento posti



Centro Fieristico Le Ciminiere - Anfiteatro

Ore 21

“Mimì” Con Mario Incudine

Teatro della Città

Ingresso a pagamento

Info: 095530153 – 095531058

Venerdì 18

Palazzo della Cultura

Ore 19

Presentazione del primo romanzo della giornalista Sarah Donzuso “Da sempre e per sempre. Due amiche, un viaggio e un segreto”, edito da Algra Editore. A dialogare con l'autrice, la giornalista Katia Scapellato.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria

Palazzo della Cultura

Ore 21

Istituto Musicale Vincenzo Bellini

Bellini Wind Ensemble

*Giuseppe Ventura, Valentina Campione, clarinetti

*Claudio Spoto e Francesca Scavo, oboi

*Americo Spaziano e Andrea Calì, fagotti

Riccardo De Giorgi e Gabriele Denaro, corni

musiche di Haydn, Mozart e Krommer

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria tramite email all'indirizzo concerti.istitutobellini@ gmail.com sino a esaurimento posti

Centro Fieristico Le Ciminiere - Anfiteatro

Ore 21

“Mimì” con Mario Incudine

Teatro della Città

Ingresso a pagamento

Info: 095530153 – 095531058

Villa Bellini – Piazzale Carrozze

Ore 21

Sotto Il Vulcano

Rassegna Itinerante per La Valorizzazione Del Territorio Taormina/Etna

“Mario Venuti”

A cura dell’associazione culturale Sopra La Panca

Ingresso a pagamento

Ticket link https://bit.ly/3k4e3TF

https://bit.ly/313wiQ3



Castello Ursino

Ore 21

“Quando I Grilli Raccontano alla Luna” Recital a cura dell'associazione

“Terre Forti”

Ingresso gratuito esclusivamente su prenotazione sino a esaurimento posti

Info: 349 6093918 alfioguzzetta@libero.it

Sabato 19

Palazzo della Cultura

Ore 18,30

Danza Storica

A cura dell’associazione culturale Danzando l’800

Ingresso gratuito esclusivamente su prenotazione sino a esaurimento posti

Info: 340 0544383

Ore 21

Tributo a De Andrè

A cura del Gruppo Quellichenon

Ingresso gratuito esclusivamente su prenotazione sino a esaurimento posti



Centro Fieristico Le Ciminiere - Anfiteatro

Ore 18,30 – ore 21,00

“Mimì” con Mario Incudine

Teatro della Città

Ingresso a pagamento

Info: 095530153 – 095531058

Villa Bellini – Piazzale Carrozze

Ore 21

“Chiara Civello e Rita Marcotulli”

A cura di Inside Produzioni

Ingresso a pagamento

Circuito Boxoffice, ctbox.it.

Iinfo: 370 3075249

Domenica 20

Palazzo Della Cultura

Ore 21

Concerto di Cristina Russo

Roccascina

Ingresso gratuito esclusivamente su prenotazione sino a esaurimento posti

Info: 339 1448236 - 333 9166316



Castello Ursino

Ore 21

L’Uomo dal Fiore in bocca

A cura Associazione culturale Risvegli di Alba

Ingresso gratuito esclusivamente su prenotazione sino a esaurimento posti

Info: 3489591238

Centro Fieristico Le Ciminiere - Anfiteatro

Ore 21

“Mimì” con Mario Incudine

Teatro della Città

Ingresso a pagamento

Info: 095530153 – 095531058



Villa Bellini – Piazzale Carrozze

Ore 19

Musical “Judas the guess” tratto dal romanzo “Judas the guess: il processo dell’umanità”

Fondazione Donà dalle Rose e Wish - World International Sicilian Heritage

Ingresso a pagamento

Lunedì 21

Palazzo della Cultura

Ore 21

Tributo in memoria di Ennio Morricone

A cura Associazione Danzatelier

Ingresso gratuito esclusivamente su prenotazione sino a esaurimento posti

Info: 340 5560040 mail: direzioneartistica.vortex@ email.it

Centro Fieristico Le Ciminiere - Anfiteatro

Ore 21

Catania Jazz Marathon

A cura di Associazione Catania Jazz

RINVIATO al 3 ottobre il musical “Judas the guess” previsto il 20 settembre al Giardino Bellini; ANNULLATO dagli organizzatori il recital musicale “Provvidenza E Il Mare” in programma al Castello Ursino il 19 settembre.