Tenta di portare il cellulare al fratello detenuto: denunciato 24enne

Un 24enne catanese in possesso di un involucro contenenti quattro cellulari e altrettante sim telefoniche è stato bloccato vicino la casa circondariale di Ragusa da carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia. L'uomo era accanto alle mura perimetrali del carcere, dove è detenuto suo fratello, anche lui catanese, che, secondo militari dell'Arma, poteva essere il destinatario del piccolo "pacco". Telefonini e sim sono stati sequestrati e il 24enne è stato denunciato in stato di libertà per tentato accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti.