Corona d'alloro in questura a ricordo dei poliziotti caduti

Questa mattina si è svolto a Catania un breve momento di raccoglimento presso la lapide, posta nella sala d’ingresso della questura, dedicata ai caduti della polizia di Stato. Il questore Mario Della Cioppa ha deposto una corona d’alloro in memoria di coloro che hanno dato la vita per adempiere al loro dovere. Nella massima osservanza delle disposizioni per la prevenzione della pandemia, muniti di dispositivi di protezione e frapposta la distanza di sicurezza, il cappellano della polizia di Stato ha benedetto i presenti e la corona. A ciò si è unito, inoltre, il doveroso omaggio di una rappresentanza dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, di Catania.

