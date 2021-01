Città Metropolitana, il sindaco Pogliese incontra Consulta degli studenti

Nei giorni scorsi il sindaco della Città metropolitana di Catania Salvo Pogliese, ha incontrato il presidente della consulta provinciale studentesca di Catania, Piermaria Capuana, e il presidente della commissione edilizia all’interno della Cps, Gabriele Cavallaro. Oggetto dell’incontro la situazione edilizia attuale nelle scuole della nostra provincia. I rappresentanti degli studenti hanno descritto al sindaco Pogliese le problematiche strutturali delle varie scuole della provincia etnea. Si è deciso di attivare il tavolo di monitoraggio che, con cadenza mensile, si riunirà per fare il punto della situazione. Il secondo tavolo è convocato per il 16 febbraio. Vi prenderanno parte, oltre a Pogliese, Capuana e Cavallaro, l'ingegnere Galizia dirigente dei lavori pubblici e l'ingegnere Roberti, dirigente dell'ufficio dell'edilizia scolastica. “È stato un incontro molto proficuo - ha commentato Pogliese - mi sono confrontato con studenti molto preparati e consapevoli delle problematiche delle scuole della Provincia, con la capacità anche di formulare proposte concrete. Il Tavolo di monitoraggio sarà sicuramente uno strumento utile - ha concluso Pogliese - al fine di trovare soluzioni alle problematiche che le nostre scuole hanno accumulato nel tempo, anche in conseguenza della paralisi dell’Ente provinciale, determinata dalla mancanza del bilancio negli ultimi tre anni, ma ormai alle nostre spalle”. “Abbiamo presentato un report inserendo le problematiche che i nostri rappresentanti ci hanno segnalato - ha dichiarato il presidente della Consulta, Capuana -. All’interno dei Tavoli cercheremo di far eseguire i lavori richiesti monitorandoli attraverso ogni Tavolo nel corso dell'anno in base a quelle che sono le necessità e le esigenze dei vari istituti”.