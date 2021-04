Detenuto ai domiciliari nasconde droga in un giocattolo del figlio

I carabinieri di Acireale hanno arrestato un 30enne del posto, ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Era relegato ai domiciliari dal novembre 2019, quando i militari lo beccarono mentre insieme ad un complice nascondeva della cocaina all’interno di una cavità muraria in via Laracio, ad Acireale. Ma i carabinieri sono tornati a fargli visita perchè avevano dei sospetti sul suo conto. Con la scusa di un normale controllo ai soggetti sottoposti a misure detentive alternative, hanno avuto accesso nell’abitazione del detenuto, sequestrando una decina di grammi tra cocaina e marijuana, sostanze in parte già suddivise in dosi, che l’uomo aveva occultato all’interno di un piccolo dinosauro utilizzato dal figlio per giocare, 40 euro i contanti e del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente da porre in vendita. L’arrestato rimane agli arresti domiciliari.