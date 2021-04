Commissione Sanità: incontro su screening oncologici, da maggio servizio potenziato

Il servizio pubblico di screening oncologici sarà potenziato da maggio. Lo comunica la Commissione consiliare Sanità, presieduta da Sara Pettinato, dopo l'incontro con i referenti dell'Asp Renato Scillieri, responsabile per gli screening, e Mauro La Rosa, radiologo senologo. “Rivolgetevi con fiducia alle strutture pubbliche – raccomanda la presidente Sara Pettinato - per esami alla mammella, cervice uterina e, per la ricerca del sangue occulto nelle feci, recandovi nelle farmacie che aderiscono alla consegna dei kit. La Regione siciliana ha messo a disposizione fondi sia per recuperare i ritardi accumulati nelle prestazioni ambulatoriali, ma anche per gli screening”. Qualche numero: si è passati dal 40% di adesione nel 2019, in tutta la provincia, per lo screening alla mammella, “un dato più che positivo – prosegue Pettinato – in controtendenza rispetto al resto del Sud Italia, a una decisa diminuzione nel 2020, sia per il Covid, sia per la nota reticenza dei siciliani a farsi controllare per prevenire. Ma qualcosa, quest'anno, sembra stia cambiando”. “Già nei primi mesi del 2021 – conferma Renato Scillieri – abbiamo registrato almeno 8 mila test pre-colonscopia effettuati in provincia (uomini e donne 50-69 anni), anche grazie alla rete di farmacie che aderiscono alla campagna, bene anche lo screening alla cervice uterina (25-64 anni), un po' meno alla mammella. Tendenza che vogliamo invertire, da maggio, con l'aumento dell'offerta. In realtà già da settembre-ottobre 2020 le donne vengono invitate a chiamare il numero verde, 800-894007, per ricevere tutte le rassicurazioni possibili. Adesso occorre una ulteriore spinta per convincere le donne a sottoporsi agli screening, e a questo scopo sarà utile ripetere, appena possibile, le iniziative pubbliche organizzate insieme alla commissione consiliare Sanità e in collaborazione con le Municipalità”. “È necessario far aumentare l'adesione soprattutto delle donne - concorda Mauro La Rosa - Da qualche tempo abbiamo cambiato la modalità di prenotazione, per evitare gli assembramenti: inviamo le lettere per la mammografia, a due anni dall'ultima effettuata, ma invitiamo anche tutte le donne, dai 50 ai 69 anni, che non abbiano risposto negli anni precedenti. Il nostro call center è attivo tutte le mattine per fissare prenotazioni ben definite con mammografie scaglionate di un quarto d'ora, in modo da permettere la sanificazione ed evitare lunghe attese in sala d'aspetto”.