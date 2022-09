Incontro tra i vertici del Comune e i rappresentanti del Catania SSD

Il commissario straordinario del Comune di Catania Federico Portoghese e il suo vice Bernardo Campo hanno incontrato a palazzo degli elefanti il vice presidente del Catania Ssd Vincent Grella e il consigliere d’amministrazione della società rossazzurra Giovanni Caniglia. I vertici societari del Catania Ssd, società individuata dal Comune per rappresentare la città di Catania nell’ambito calcistico nazionale e regionale, hanno illustrato ai due amministratori comunali i progetti per il rilancio del calcio cittadino, con particolare riferimento al settore giovanile e alla grande valenza sociale e sportiva che riveste l’investimento agonistico verso le nuove generazioni.

“Ho ringraziato i rappresentanti del Catania Ssd per la serietà e la capacità che hanno dimostrato di saper risvegliare l’entusiasmo della tifoseria etnea - ha spiegato il Commissario Portoghese - . Siamo oltremodo compiaciuti per il percorso di grande attenzione ai ragazzi che è stato intrapreso. Dobbiamo trovare il modo di scoprire e fare esprimere i talenti locali e per questo ritengo vincente il connubio sport-scuola che sono certo verrà incentivato con un progetto strategico, insieme, dal Comune e dalla dirigenza rossazzurra”.