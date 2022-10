Controlli in piazza Europa, in una settimana elevati oltre 150 verbali

Centocinquantasei verbali di violazione del codice della strada, quindici fermi amministrativi e cinque sequestri amministrativi del mezzo. Questo il bilancio dell'attività di controllo svolta, durante le ore serali della scorsa settimana, dal reparto Viabilità della polizia municipale di Catania in piazza Europa. Il rafforzamento dei posti di controllo, disposto dal comandante Stefano Sorbino, segue lo specifico indirizzo impartito dal Commissario straordinario Federico Portoghese per garantire la viabilità del luogo e la tranquillità degli avventori e dei residenti. L'attività di contrasto alle violazioni del codice della strada, compiute soprattutto da conducenti di motocicli, è stata effettuata da una pattuglia a tre operatori e due motociclisti del reparto Viabilità. Sono 66 iverbali elevati ai danni di conducenti di ciclomotori per guida senza casco, con conseguente fermo amministrativo del mezzo per 2 mesi; 34 i verbali per violazione dell’obbligo di arrestare la marcia per sottoporsi ai controlli, con notifica di un verbale aggiuntivo di 85 euro e decurtazione di 3 punti dalla patente; 22 le multe per assenza di copertura assicurativa, con sequestro del veicolo; 11 le sanzioni per guida senza patente, con relativo fermo del veicolo per 3 mesi; 10 i verbali per mancanza di revisione. Ed ancora: 7 verbali per divieto di sosta; 4 verbali per il mancato possesso dei documenti di circolazione e di guida; 2 per circolazione sul marciapiedi o fuori dalla carreggiata. L’analisi dei dati statistici, compresa la drastica diminuzione dei verbali per circolazione sul marciapiedi, e dalla verifica delle aree pedonali di piazza Europa, evidenzia come i servizi di controllo nell’area di Piazza Europa stiano iniziando a dare i propri frutti, agendo anche da efficace deterrente.