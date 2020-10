Controlli anticovid nel calatino: sanzioni per due bar

I carabinieri di Caltagirone e Grammichele, nell’ambito di un servizio coordinato dal Comando Provinciale di Catania per garantire il rispetto delle norme per il contenimento dell’epidemia da coronavirus, hanno effettuato controlli ispettivi nelle attività commerciali destinate al consumo di alimenti e bevande da parte degli avventori, presenti nel proprio territorio di competenza. Le attività ispettive hanno, tra le altre, riguardato anche due bar grammichelesi siti rispettivamente in piazza Carafa e in piazza Dante. Nel corso dell’attività i militari hanno riscontrato l’assenza del previsto apparecchio di rilevazione per il tasso alcolemico e hanno inoltre accertato che, in entrambi gli esercizi commerciali, un dipendente era sprovvisto della mascherina protettiva pur avendo diretto contatto con la clientela. Per tali motivi, al titolare di ciascuna delle due attività commerciali, è stata elevata una sanzione di 400 euro nonché la chiusura provvisoria dell’attività per 2 giorni.

