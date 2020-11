La polizia chiude un'attività aperta nonostante le restrizioni

Diventa mpiù incisiva l’attività di controllo sul territorio da parte delle pattuglie della polizia di Stato per verificare il rispetto del dpcm varato il 3 novembre 2020 dal Governo. Sono stati pianificati dei posti di controllo nelle aree urbane e della provincia in cui maggiormente si registrano assembramenti, specie in concomitanza con il fine settimana, che possono ulteriormente aggravare l’attuale situazione sanitaria. In primo piano le pattuglie della questura, affiancate dagli uomini del reparto prevenzione crimine, del reparto mobile e del personale della divisione pasi per quanto riguarda gli esercizi commerciali. Intensificati, inoltre, i controlli nella fascia oraria serale coincidente con l’imposizione del lockdown per fronteggiare tentativi d’elusione da parte di contravventori. Tale attività ha consentito il controllo di 220 persone, l’acquisizione di 5 autocertificazioni, il controllo di 12 esercizi pubblici con chiusura di una attività.