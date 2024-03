Controlli della polizia in piazzetta Addamo, fioccano le sanzioni

Prosegue l’attenzione della polizia nei quartieri del centro storico. Nell’ambito dell’attività di controllo gli agenti della questura, con il supporto della polizia locale, hanno eseguito dei controlli in piazzetta Addamo, nelle vicinanze proprio degli uffici della questura. Nel corso del servizio, durante il quale sono stati fermati e controllati sette di veicoli, sono state identificate 12 persone, alcune di esse con precedenti e rilevate 13 contravvenzioni alle norme del codice della strada, che hanno comportato altrettante sanzioni.

Le infrazioni maggiormente riscontrate sono state guida senza casco, guida senza patente, mancanza di copertura assicurativa e di revisione del veicolo, guida con patente scaduta e mancanza dei documenti al seguito.

L’attività di verifica è inserite nel più ampio contesto dei controlli che polizia sta realizzando, in città e in provincia per prevenire comportamenti in contrasto con le norme del codice della strada.