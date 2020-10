Controlli della Radiomobile, in manette due persone

I carabinieri del nucleo Radiomobile di Catania hanno arrestato tre persone. Al viale Giovanni Da Verrazzano hanno fermato e sottoposto a controllo il 21enne catanese Giuseppe Scafaria il quale, a seguito di verifiche alla banca dati, è risultato essere stato colpito da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Corte d’Appello di Catania. Il giovane infatti, già sottoposto agli arresti domiciliari per reati in materia di droga, era stato condannato alla pena di 1 anno e 2 mesi di reclusione per evasione, ragion per la quale è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza. In via Don Luigi Sturzo i militari hanno sottoposto a controllo il 28enne Christian El Agrebi, di Floridia (Sr) che, in compagnia di un uomo, stava aggirandosi in quella zona. L’uomo, che è risultato essere destinatario di un ordine di sospensione della misura dell’affidamento terapeutico alternativa al carcere emessa dal magistrato di Sorveglianza di Caltanissetta, è stato condotto presso il carcere di Giarre. In via Leonardo da Vinci al loro passaggio i militari hanno notato l’istintivo tentativo di sottrarsi alla loro vista da parte del 49enne catanese E.A.L. Immediatamente, pertanto, hanno identificato l’uomo e, a seguito di perquisizione domiciliare, lo hanno trovato in possesso di 40 grammi circa di marijuana, una dose di cocaina, 2 bilancini di precisione, 1 pianta di cannabis indica dell’altezza di 150 centimetri coltivata in un vaso, nonché una confezione con 8000 bustine per il confezionamento delle singole dosi di droga.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.