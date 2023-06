Corse clandestine di cavalli, i controlli nelle stalle | Video

I carabinieri della Compagnia di Paternò hanno denunciato in stato di libertà 5 persone, responsabili in concorso dei reati di maltrattamento di animali, spettacoli o manifestazioni vietate, combattimento tra animali e interruzione di pubblico servizio, per aver partecipato ad una corsa clandestina di cavalli che si è svolta lo scorso 12 giugno a Nicolosi alla presenza di centinaia di spettatori